FFiL Śnieżka miała 19,48 mln zł zysku netto, 25,6 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) odnotowała 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 26,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,6 mln zł wobec 32,73 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,97 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 181,89 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 33,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 329,48 mln zł w porównaniu z 300,29 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na wzrost wartości sprzedaży w minionym półroczu miały lepsze wyniki wypracowane w Polsce (243,8 mln zł, +4,2% r/r). Rodzimy rynek jest największym rynkiem zbytu dla produktów Śnieżki i na koniec raportowanego okresu odpowiadał za niemal trzy czwarte jej łącznych przychodów" - czytamy w komunikacie.

Podobnie jak w minionych kwartałach, w Polsce był widoczny zwiększony popyt na lepsze jakościowo, droższe farby, a także preparaty do ochrony oraz dekoracji drewna. To efekt rosnącej świadomości i siły nabywczej polskich klientów. Jak wynika z badań zlecanych przez spółkę, nabywcy są coraz częściej przekonani, że zakup farb i lakierów z wyższej półki jest w dłuższym okresie rozwiązaniem bardziej efektywnym ze względu na ich większą wydajność i trwałość. Klienci są także gotowi płacić więcej za bardziej ekologiczne produkty, które nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji, podano także.

"Na migracji polskich konsumentów w stronę produktów ze średniej półki cenowej i z segmentu premium ponownie skorzystała Śnieżka.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników Śnieżki osiągniętych w pierwszej połowie tego roku, a szczególnie ze sprzedaży produktów naszej flagowej marki Magnat, która według badań rośnie wyraźnie szybciej niż sprzedaż konkurencyjnych farb z segmentu premium. Coraz więcej wskazuje na to, że najlepiej trafiliśmy w szybko zmieniające się potrzeby Polaków remontujących swoje mieszkania i domy" - skomentował prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

Pomimo lepszej sprzedaży, w I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa Śnieżka zanotowała niższe zyski: na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 42,9 mln zł (-9,2% r/r), wynik EBITDA w wysokości 54,4 mln zł (-3,8% r/r) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,4 mln zł (-8,8% r/r), wymieniono w informacji.

"Wpływ na wysokość zysków miały przede wszystkim: powiększenie się grupy kapitałowej o Poli-Farbe (spółka ta osiągała dotąd niższy poziom marż niż Śnieżka), wyższe koszty sprzedaży i marketingu (np. na ogólnopolskie kampanie reklamowe), koszty związane z rozwojem FFiL Śnieżka (np. koszty transakcyjne nabycia udziałów w Poli-Farbe, wzrost zatrudnienia w kluczowych działach oraz inwestycje w oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji), a także zaplanowane podwyżki wynagrodzeń" - czytamy dalej.



W I półroczu 2019 roku skokowo, do 22,8 mln zł, wzrosły przychody grupy osiągnięte na Węgrzech. Wynikało to z powiększenia się grupy o węgierską spółkę Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółki zależne (prowadzące działalność handlową w Rumunii i na Słowacji) oraz konsolidacji ich wyników od II połowy maja br.

W efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe, na koniec I półrocza 2019 roku udział węgierskiego rynku w całkowitych przychodach grupy kapitałowej Śnieżka wzrósł do 6,9%. Już w niedalekiej przyszłości Węgry staną się dla grupy drugim najważniejszym rynkiem po Polsce, a docelowo ich udział w skonsolidowanych wynikach wzrośnie do ponad 20%. Po udanej akwizycji, obecnie trwa intensywny proces integracji węgierskiej spółki z grupą, stwierdzono w informacji.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 32,3 mln zł wobec 45,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. Skonsolidowane przychody sięgnęły 586,8 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)