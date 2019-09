PKP PLK ogłosiły przetarg na projekt modernizacji Warszawy Zachodniej



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na projekt modernizacji Warszawy Zachodniej, podała spółka. Projekt jest współfinansowany ze środków POIiŚ. Prace na stacji planowane są od 2020 do 2023 roku w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą".

"Ogłoszenie przetargu na modernizacje Warszawy Zachodniej to początek przebudowy linii średnicowej. Wcześniej niezbędne było przygotowanie m.in. Mostu Gdańskiego oraz linii obwodowej, z której już korzystają mieszkańcy, a także reaktywacja Warszawy Głównej. Konsekwentnie postępują prace przy zwiększeniu możliwości i standardu podróżowania koleją w Warszawie" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji na Warszawie Zachodniej powstaną nowe perony dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Będą ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. PLK wybudują dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej. Całą halę peronową przykryje dach. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią obsługę na peronach, podano również.

"Nowa Warszawa Zachodnia będzie dostosowana do rosnących potrzeb pasażerów i zwiększy role kolei w systemie komunikacji. Projekty z Krajowego Programu Kolejowego obejmują m.in. poprawę komunikacji w aglomeracjach i tworzenie sprawnych wyjazdów na sieć kolejową w kraju i za granice" - podkreślił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Na stacji będzie wykonana kładka dla pieszych pomiędzy dzielnicą Wola i Ochota. Przejście podziemne zmieni się całkowicie na wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Zostanie też wydłużone przejście do peronu nr 8, przy linii obwodowej. Na poziomie -2 przejścia podziemnego zostanie wybudowany tunel umożliwiający budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą, wskazano również.

Zgodnie z zamierzeniem, kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. Nowy układ umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno - Legionowo i Legionowo - Lotnisko Chopina.

(ISBnews)