Wdrożeniem systemu są zainteresowane PKP Intercity i PKP Cargo, poinformowali członkowie zarządów spółek.



Podpisana umowa obejmuje zakup patentu oraz pełnej dokumentacji wraz z majątkowymi prawami autorskimi do systemu. POLSUW Poznań (pełna robocza nazwa) to zestaw kołowy ze zmiennym rozstawem kół. Jest to unowocześniona wersja systemu SUW2000 opracowanego przez Ryszarda Marię Suwalskiego w latach 1992-1998. Głównym celem rozwiązania jest szybka zmiana rozstawu wózków w pojeździe szynowym w miejscu zmiany rozstawu szyn. Pozwala to w znacznym stopniu na skróceniu czasu przejazdu składów towarowych i pasażerskich.



"W tej chwili zakończyliśmy etap, który obejmuje przygotowanie, podpisanie umowy, wystąpienie z wnioskiem do urzędu patentowego, przejęciem wszystkich praw do patentu i będziemy udoskonalać jeszcze ten system. Potem będziemy zmierzać do wykorzystania tego rozwiązania poprzez prototyp i zastosowanie w produkcji. Chcemy, by PKP Cargo, kiedy rozpocznie produkcję wagonów w nowej fabryce, żeby też rozpoczęła produkcję wagonów towarowych związanych z SUW-em" - powiedział członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz podczas konferencji prasowej.



Według niego, zakup technologii POLSUW to wielki sukces. Po jego wdrożeniu w składach towarowych i pasażerskich wzrośnie konkurencyjność spółek Grupy PKP w rejonie euroazjatyckiego obszaru kolejowego. Drugim ważnym aspektem jest możliwość jego zastosowania wewnątrz kraju na styku linii normalnotorowych oraz szerokotorowych, używanych przez Linię Hutniczą Szerokotorową (LHS).



"Dzięki zakupowi stajemy się również jego wyłącznym właścicielem, co umożliwia nam ewentualną odsprzedaż licencji na jego wykorzystanie innym zainteresowanym podmiotom" - podkreślił Antonowicz.



Pytany o możliwy termin pełnego wdrożenia systemu w Polsce, wskazał, że "Hiszpanie swój system [inny, lecz o podobnym zastosowaniu] wdrażali 7 lat, my staramy się skrócić ten czas. Są podstawy, teraz nasza rola, by to udoskonalić i wdrożyć".



Poinformował także, że Grupa PKP będzie chciała pozyskać dodatkowe środki na rozwój systemu poprzez NCBiR i Sieć Badawczą Łukasiewicz.



"Myślę że przez PKP Intercity system będzie wykorzystany, bo skraca czas przejazdu o półtorej, dwie, nawet trzy godziny. W tej chwili mamy 4 wagony, które chcemy zmodernizować na ten system, mam nadzieję, że to się uda jak najszybciej. To też zależy od naszego wschodniego partnera [Kolei Ukraińskich] i na pewno będziemy z nim rozmawiać" - powiedział członek zarządu Jarosław Oniszczuk.



Podkreślił, że z punktu widzenia PKP IC jest to system prosty, bezpieczny, nowoczesny, uniwersalny, odporny na pogodę i nie wymaga żadnej dodatkowej infrastruktury w postaci hal.



Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz również widzi szansę we wdrożeniu systemu dla swojej spółki.



"By to wykorzystać komercyjnie, trzeba myśleć o pociągu, nie kilku wagonach. Nasze pociągi kontenerowe mają po 30-40 wagonów. W użyciu komercyjnym musimy mówić o ofercie przynajmniej jednopociągowej. Przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku są dla nas bardzo ważne i czułe na czas przejazdu - dlatego to rozwiązanie daje duże szanse" - powiedział Warsewicz.



POLSUW Poznań powstał w wyniku współpracy specjalistów z PKP SA, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Bazą dla stworzenia nowego systemu było rozwiązanie SUW2000, zaprojektowane przez dr. hab. Ryszarda Marię Suwalskiego przy współpracy z Dariuszem Michalakiem. W systemie POLSUW Poznań zastosowano nowe rozwiązania technologiczne, w wyniku których znacząco zostaną ograniczone koszty życia produktu. Efekt ten będzie uzyskany poprzez zmniejszeniu kosztów produkcji, a także eksploatacji.



>>> Czytaj też: Prezes PKN Orlen: Nie ma zagrożenia dla dostaw ropy z Arabii Saudyjskiej