Sondaż, przeprowadzony przez biuro badania opinii Index dla telewizji komercyjnej La7, wskazuje, że gotowość głosowania na Ligę deklaruje prawie tyle samo Włochów, ilu poparło ją w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wtedy partia Salviniego otrzymała ponad 34 proc. głosów.

Nieznaczny spadek poparcia zanotowała też centrolewicowa Partia Demokratyczna, która na początku września utworzyła nowy rząd z Ruchem Pięciu Gwiazd. Centrolewicową formację, zajmującą drugie miejsce w sondażu popiera 20,5 proc. Włochów. W wyborach do PE uzyskała ona prawie 23 proc. głosów.

Na trzecim miejscu jest antysystemowy Ruch, na który chce głosować jedna piąta ankietowanych. Poparcie dla niego wzrosło o prawie 3 punkty procentowe w porównaniu z wyborami europejskimi.

Sondaż został przeprowadzony tuż po rozłamie, do jakiego doszło w Partii Demokratycznej, z której kilkanaście dni po powołaniu drugiego rządu Giuseppe Contego odszedł były premier i były jej lider Matteo Renzi wraz z grupą ponad 40 parlamentarzystów. Utworzył on nową formację o nazwie Italia Viva, która według jego zapowiedzi chce przede wszystkim zwalczać Ligę Salviniego. Tę nową siłę polityczną popiera 3,5 proc. Włochów.

7-procentowe poparcie ma małe prawicowe ugrupowanie Bracia Włoch, a Forza Italia byłego premiera Silvio Berlusconiego może liczyć na 6 proc. głosów.

Salvini, przywódca prowadzącej w sondażach Ligi, domaga się od chwili upadku rządu w sierpniu rozpisania przedterminowych wyborów. Komentatorzy podkreślają, że właśnie to wysokie poparcie deklarowane w ankietach, sięgające latem prawie 40 proc., nakłoniło go do zerwania koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd w nadziei na to, że wygra następne wybory i sięgnie po pełnię władzy.

>>> Czytaj też: Recesja zbliża się do strefy euro. Kiedy politycy zaczną działać, będzie już za późno [OPINIA]