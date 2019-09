GNB pracuje nad dalszym obniżaniem kosztu ryzyka, wzrostem marży odsetkowej



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) kontynuuje działania służące poprawie marży odsetkowej netto i obniżeniu kosztu ryzyka kredytowego, poinformowali przedstawiciele banku. GNB chce powrócić w przyszłym roku do rynkowego poziomu marży odsetkowej netto, zawierającego się w przedziale 2,3-2,6%

"Naszą aspiracją jest dalsze obniżanie kosztu ryzyka kredytowego w kolejnych kwartałach i latach. Nie zamierzamy uzyskiwać poprawy sytuacji poprzez jednorazowe, spektakularne odpisy. Obniżanie ryzyka to będzie proces powolny, ale stały" - powiedział członek zarządu Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 1,2% na koniec czerwca br. wobec 1,3% na koniec 2018 r.

Romanowski poinformował, że bank dokonał rekalibracji kluczowych parametrów służących do wyceny portfeli kredytowych i uważa obecnie, że prawdopodobieństwo defaultu we wszystkich grupach produktowych spada.

"To stopniowe obniżanie ryzyka portfela jest widoczne we wszystkich grupach. Nie identyfikujemy też na ten moment żadnych dużych koncentracji, które mogłoby skutkować istotnym wzrostem odpisów w przyszłości" - powiedział Romanowski.

Marża odsetkowa netto wyniosła 1,97% na koniec lipca wobec 1,82% na koniec czerwca i 1,65% na koniec marca br.

"NIM rośnie może trochę wolniej, niż bym chciał, ale marża wyniosła 1,97% na koniec lipca wobec 1,65% na koniec marca" - powiedział prezes Artur Klimczak podczas konferencji.

Jak poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz, celem banku jest uzyskanie marży na poziomie ok. 2,3% w ostatnim kwartale br. lub w I kwartale 2020 r.

"Dynamika, jaką osiągamy w tym momencie wskazuje, że w stosunkowo krótkim czasie możliwa jest odbudowa marży do poziomu 2,3%. Prawdopodobnie w III kw. tego roku przebijemy poziom 2%. Nic nie wskazuje, że coś się tu ma pogorszyć. Obniżamy koszt finansowania, rośnie nowa sprzedaż, więc marża musi się poprawiać" - powiedział Kleczkiewicz.

Dodał, że w przyszłym roku bank ma szansę, by powrócić do poziomów rynkowych NIM. "Benchmark rynkowy dla banków wynosi 2,3-2,6% - jeśli założymy naszą dynamikę i będziemy sprawnie pracować nad rozwojem biznesu, to w ciągu dwóch, trzech kwartałów możemy być w przedziale, w którym porusza się większość banków w Polsce" - powiedział członek zarządu GNB.

Bank podał dziś, że jego wskaźnik płynności LCR wyniósł 190% na koniec czerwca i był wyższy o 61 pkt proc. w skali roku.

"W I kwartale było dla nas kluczowe odbudowanie bazy depozytowej. To nie jest zgodne z naszą strategia, chcemy utrzymywać bezpieczny bufor do poziomów minimalnych, ale on niekoniecznie musi być dwukrotnie wyższy" - zaznaczył prezes.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)