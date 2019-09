PKN Orlen analizuje budowę instalacji metanolu w Jedliczach



Trzebinia, 20.09.2019 (ISBnews) - Na etapie studium wykonalności znajduje się projekt budowy instalacji produkcji metanolu na bazie podkarpackiego gazu ziemnego, która miałaby zostać zlokalizowana w Jedliczach, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Zakładam, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w I kwartale 2020 roku" - powiedział Obajtek dziennikarzom po uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę instalacji ekologicznego glikolu w Trzebini.

Podkreślił, że Grupa Orlen importuje ok. 550 tys. ton metanolu rocznie, dlatego myśli o uruchomieniu własnej produkcji.

"Wstępnie rozważana jest instalacja o wydajności od ok. 700 tys. ton do ponad 1 mln ton rocznie" - dodał Obajtek, zastrzegając jednocześnie, że te wielkości mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ koncern będzie prowadził rozmowy na temat dostaw technologii nawet z 8-10 potencjalnymi partnerami, a od wyboru konkretnej technologii zależy wielkość produkcji.

Szef Orlenu nie chciał ujawnić spodziewanych nakładów inwestycyjnych na tę instalację, jeśli analizy wykażą, że jest ona opłacalna, ale przyznał, że byłaby to "duża inwestycja".

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)