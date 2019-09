PKN Orlen przedstawi roszczenia związane z kryzysem dostaw ropy do końca roku



Trzebinia, 20.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen planuje oszacować do końca 2019 roku potencjalne straty i przedstawić dostawcom roszczenia wynikające ze wstrzymania dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" od kwietnia do czerwca tego roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Na pewno do końca 2019 roku złożymy stronie rosyjskiej nasze roszczenia. Zobaczymy, czy zostaną one uznane, ale na tę chwilę rozmowy przebiegają konstruktywnie" - powiedział Obajtek dziennikarzom po uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę instalacji ekologicznego glikolu w Trzebini.

Szef Orlenu zaznaczył, że jeśli chodzi o roszczenia dotyczące samego wstrzymania dostaw, część spółka już uzyskała, a część proceduje, natomiast do końca roku oszacowane zostaną ewentualne koszty związane z wpłynięciem do Polski surowca zanieczyszczonego chlorkami organicznymi.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)