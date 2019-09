ING BSK: Cyfryzacja przyspieszyła wzrost wolumenu kredytów korp. do 40 mld zł



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski dzięki cyfryzacji procesów przyspieszył zwiększanie wolumenu kredytowego do obecnych 40 mld zł w segmencie średnich i dużych firm i od lat utrzymuje tu dwucyfrową dynamikę wzrostu, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski.

"Uwzględniając największe firmy, po II kw. br mamy 11,5% ogółu kredytów korporacyjnych. W segmencie średnich i dużych firm finansujemy polskie firmy łączną kwotą ok. 40 mld zł. Daje nam to dominującą pozycję na rynku. W osiągnięciu takiego wolumenu pomogła digitalizacja procesów. Systematyczne usprawnianie, automatyzacja i w efekcie szybkie przetwarzanie wniosków kredytowych wzmocniło nasz potencjał przy stabilnej liczbie zatrudnionych. Akcja kredytowa rośnie nam dwucyfrowo" - powiedział ISBnews Bolesławski.



Inicjatywy cyfryzacyjne koncentrują się wokół platformy ING Biznes, za pomocą której dostępne są wszystkie produkty bankowe. Wiceprezes podkreślił możliwości finansowania dla biznesu poprzez szybką ścieżkę kredytową jaką oferują scyfryzowane systemy instytucji.



"Wywiązujemy się z krótkich terminów rzędu ok. 5 dni wobec 15 dni w przypadku konkurencji. Ważnym elementem naszych relacji z klientami firmowymi jest tzw. easy lending obecnie do 400 tys. zł. Ten produkt rozwija się tak dobrze, że będziemy systematycznie podnosić limit dostępnego finansowania. Wewnętrznie naszymi siłami rozwijamy algorytm, co wraz z procedurą know your customer pozwala na oferowanie dostosowanej do poszczególnego klienta oferty po 6 miesiącach posiadania u nas rachunku. Wychodzimy aktywnie z propozycją finansowania do klienta, a on, po swojej stronie, może dokończyć cały proces online" - wymienił wiceprezes.



Dodał, że szybki proces ma miejsce również przy korzystaniu przez klienta ING BSK z faktoringu (szczególnie w segmencie mikro) i leasingu.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)