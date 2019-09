Możliwość spania w pracy

Któż z nas nie czuł nigdy w pracy znużenia tak silnego, iż zmrużenie oka skończyłoby się najpewniej kilkugodzinnym snem? Niektóre firmy, zwłaszcza funkcjonujące w branżach IT i pokrewnych zdają sobie sprawę, jak męcząca bywa praca m.in. przed monitorem komputera. Oferują one swoim pracownikom specjalne pomieszczenia, w których mogą oni uciąć sobie krótką drzemkę. Jak widać niektórzy pracodawcy nie przejmują się faktem, iż może doprowadzić to do spadku efektywności.



Praktyczne usługi

Jednym z ciekawszych benefitów pracowniczych jest możliwość korzystania przez zatrudnionych w danej firmie z usług przedsiębiorstw zewnętrznych, zajmujących się m.in. utrzymaniem czystości w domu bądź mechaniką pojazdową. Pracownicy mogą wówczas oddać samochód do naprawy na koszt pracodawcy bądź skorzystać z bezpłatnej możliwości sprzątania domu bądź prania ubrań. Brzmi jak wyrzucanie pieniędzy w błoto? Nic z tych rzeczy. W ten sposób pracownicy nie tylko odciążani są od domowych obowiązków, ale pracują częściej i chętniej, gdyż nie muszą przejmować się nagłymi wydatkami związanymi np. z naprawami w domu.



Darmowe posiłki każdego dnia

Najwięcej pieniędzy wydajemy na jedzenie. Doskonale zdają sobie z tego sprawę niektóre firmy, które w ramach benefitu pracowniczego oferują swoim pracownikom darmowe posiłki. W ten sposób pracodawca odciąża zatrudnionych z obowiązku kupowania i gotowania. Dzięki temu pracownicy mają poczucie, iż ich pensja nie idzie niemal w całości na jedzenie i nie muszą w panice biegać w czasie przerwy w pracy w poszukiwaniu otwartego sklepu.



Dofinansowania

Na zachodzie standardem, który u nas brzmi ekstrawagancko, są benefity w postaci dofinansowań. Obejmują one m.in. dodatki do wczasów, ekologicznych instalacji w domu lub mieszkaniu, np. paneli słonecznych, wsparcie finansowe dla osób pracujących w wolontariacie oraz premia do organizacji wesela. Dzięki tego typu benefitom pracownicy widzą pozytywny wpływ firmy na ich życie, więc zdolni są do związania się z nią na długie lata.

