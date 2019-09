Savills: Transakcje inwestyc. w nieruchomościach sięgną 6,5-7 mld euro w 2019r.



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości może wynieść 6,5-7 mld euro za cały 2019 r. wobec 7,2 mld euro rok wcześniej, szacuje firma doradcza Savills.

"Pierwsza połowa 2019 roku na rynku inwestycyjnym w Polsce zakończyła się bardzo dobrym, drugim najwyższym w historii, wolumenem transakcji na poziomie około 2,8 mld euro. Pomimo sygnałów zwiastujących późną fazę cyklu koniunkturalnego w gospodarce światowej, aktywność na rynku nieruchomości pozostaje wysoka i wiele wskazuje na to, że siła, którą napędzany jest ten sektor w Polsce, jest na tyle duża, że w najbliższych miesiącach nie powinniśmy odczuć spowolnienia. Szacujemy, że bieżący rok zakończy się w Polsce wolumenem transakcji w przedziale 6,5-7 mld euro, nieco niższym niż w rekordowym 2018 roku (7,2 mld euro), ale z pewnością znacząco wyższym niż w 2017 roku (5,03 mld euro)" - powiedział associate w dziale doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce Michał Stepień, cytowany w komunikacie.

Według Savills, wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości za cały br. rok będzie nieco niższa od ubiegłorocznej, kiedy to wyniosła 1,8 bln USD, ale pomimo wzrostu niepewności makroekonomicznej może zbliżyć się do poziomu odnotowanego w roku 2017 (1,7 bln USD).

(ISBnews)