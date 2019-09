Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" - z grupy kapitałowej Grupy Azoty -

zdecydowali na walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł, podała spółka.

"Zakładanym terminem przeprowadzania oferty jest IV kwartał 2019 roku. To kolejny milowy krok w historii projektu Polimery Police - jednego z największych przedsięwzięć w historii polskiego sektora chemicznego, gdyż pozyskane środki mają umożliwić realizację planów

strategicznych spółki związanych z realizacją tegoż projektu" - czytamy w komunikacie.

Podwyższenie kapitału spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Ostateczna liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd polickiej spółki. Proponowanym dniem prawa poboru jest 7 listopada 2019 roku, podano także.

"Dziękujemy akcjonariuszom za decyzję, która pozwala kontynuować prace zgodnie z przyjętym harmonogramem. Projekt Polimery Police umożliwi spółkom z Grupy Azoty wejście na międzynarodowy, atrakcyjny i rosnący rynek polipropylenu, co pozwoli na istotne wzmocnienie

naszej pozycji na rynkach zagranicznych, a także korzystnie wpłynie na polską gospodarkę" - powiedział prezes Grupy Azoty i ZCh Police

Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Celem projektu Polimery Police, realizowanego przez spółkę celową PDH Polska - podmiot zależny Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police", jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze. Moce produkcyjne powstającego kompleksu wyniosą 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

"Szacujemy, iż czas realizacji zamówień w polickiej instalacji wyniesie dla klientów z krajów ościennych dwa dni, w porównaniu do czterech lub pięciu u bezpośrednich konkurentów - globalnych koncernów charakteryzujących się mniejszą elastycznością dostaw. Ponadto, dzięki

własnemu terminalowi, będziemy mogli obsługiwać rynki z preferowaną logistyką morską. Dogodne położenie pozwoli kierować ofertę na kluczowe w naszym regionie rynku krajów niemieckojęzycznych i Skandynawii, o potrzebach popytowych powyżej 4 mln ton

polipropylenu rocznie" - dodał Wardacki.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)