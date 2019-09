Jak poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej KPT, centrum OZE to przedsięwzięcie spółki EkoEnergia Polska. Firma ta kilka lat temu rozpoczynała działalnośc w inkubatorze KPT.

Swoją inwestycję spółka będzie realizowała na działce, którą kupiła na terenach inwestycyjnych uzbrojonych przez KPT. Umowę z wykonawcą budowy - firmą wyłonioną w przetargu - podpisano w ubiegłym tygodniu. Budowa ma potrwać do końca kwietnia 2020 r.

W ramach przedsięwzięcia w pierwszej kolejności powstanie budynek laboratoryjno-badawczy, w którym prowadzone będą badania nad technologiami odnawialnych źródeł energii, takimi jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Technologie będą badane pod kątem maksymalnej wydajności w różnych warunkach pracy. "To ma nam dać odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązania stosowane w sektorze OZE są najbardziej efektywne i które z nich będą najlepsze dla poszczególnych użytkowników – przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych" – wyjaśniał, cytowany w komunikacie, prezes EkoEnergii Łukasz Dziedzic.

Zaznaczył, że obecnie nie ma dobrych praktyk, które jasno wskazują jak montować instalacje w polskich warunkach, tak aby były one jak najbardziej opłacalne.

Centrum ma być także zapleczem do prezentacji rozwiązań OZE. "Każdy będzie mógł zobaczyć jak instalacje pracują i czy dane rozwiązanie jest dla niego odpowiednie. Będzie to także miejsce do prowadzenia szkoleń m.in. dla instalatorów'" – zapowiedział Dziedzic.

Szef spółki ocenił, że KPT jest bardzo dobrym miejscem na tego typu inwestycję, m.in. ze względu na lokalizację oraz zaplecze biznesowe i kadrowe. "Tu pomóc ma współpraca z Politechniką Świętokrzyską i Zespołem Szkół Informatycznych (w Kielcach - PAP), które szkolą naszych potencjalnych pracowników. Organizujemy dla nich praktyki i +wyłuskujemy+ najlepszych" – dodał Dziedzic.

Inwestycja o wartości ok. 11 mln zł została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania "Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości".

Kielecki Park Technologiczny powołano w 2008 r. Otwarcie jego obiektów - inkubatora w 2011 r. i centrum technologicznego w 2012 r. - było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość tego projektu, realizowanego przez miasto Kielce, wyniosła ponad 86 mln zł, z czego 91 proc. pochodziło ze środków unijnych. Za kolejne 120 mln zł - dzięki dofinansowaniu z tego samego programu - KPT zbudował m.in. zespół inkubatorów oraz trzy hale produkcyjne. Powstało też m.in. Energetyczne Centrum Nauki i Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign. Park dysponuje też terenami inwestycyjnymi. W KPT działa ponad 200 podmiotów gospodarczych.

autor: Katarzyna Bańcer