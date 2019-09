Asseco wdroży usługi z obszaru e-zdrowia w 4 szpitalach w woj. opolskim



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Asseco wdroży system elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi z obszaru e-zdrowia w 4 szpitalach oraz w zespole szkół medycznych na Opolszczyźnie, podała spółka. To jeden z największych tego typu projektów w regionie, a jego wartość wynosi niemal 4 mln zł brutto.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej oraz Zespół Szkół Medycznych w Brzegu podpisały umowę z Asseco Poland. Obejmuje ona wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-usług dla pacjentów, a także unowocześnienie zintegrowanego systemu informatycznego (HIS), który funkcjonuje w tych placówkach, podano.

"Cieszę się, że będziemy mogli realizować ten ważny w skali całego województwa projekt. Informatyzacja służby zdrowia jest prowadzona przede wszystkim z myślą o pacjentach i mam nadzieję, że wkrótce odczują oni pozytywne efekty budowania e-zdrowia na Opolszczyźnie" - powiedział dyrektor w Pionie Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland Jan Butkiewicz, cytowany w komunikacie.

Całość inwestycji odbędzie się w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego".

