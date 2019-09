Nagroda została przyznana w ośmiu kategoriach, wskazujących kluczowe dla sukcesu obszary działania polskich firm: Globalny Gracz, Lider wzrostu, Technologiczny rewolucjonista, Osobowość biznesu, Biznes z wizją, Międzynarodowy lodołamacz, Przyjaciel polskiej gospodarki, Millenialsi transformacji.

"Chcieliśmy wyróżnić w kilku kategoriach firmy, które zostały założone po 1989 roku, które najbardziej urosły; wyróżnić tych, którzy większe zyski czerpią poza granicami niż w Polsce – tego nam trochę brakuje wśród naszych małych i średnich firm. Pokazujemy też tych najmłodszych, którzy już osiągnęli sukces, oraz osobowości – ludzi, którzy stoją za sukcesem firmy" – powiedziała we wtorek Jadwiga Emilewicz.

"Dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim przedsiębiorcom za ich dotychczasowy trud i zaangażowanie, a także uhonorować tych, którzy przez ostatnie 30 lat funkcjonowania wolnej gospodarki w największym stopniu przyczynili się do promocji naszego kraju i polskiej marki w kraju i na świecie" - dodała.

Laureatami Nagród Minister Przedsiębiorczości i Technologii „Przedsiębiorcy Transformacji” zostały firmy: Inglot, 4F, Polski Standard Płatności (BLIK), Billon, Mlekovita oraz twórcy firmy CD Projekt. Nagroda w kategorii Millenialsi transformacji przypadła Martynie Sztabie z firmy Syntoil; przyjacielem polskiej gospodarki została firma Samsung.

"Mam wielką przyjemność uczestniczyć w coraz większej liczbie spotkań, w trakcie których świetne polskie pomysły przebijają się na Zachodzie. Kiedy zaczynaliśmy kilka lat temu, zachodni inwestorzy pytali mnie, gdzie jest Polska. Teraz tego problemu już nie ma. Nie bójmy się, próbujmy, wykorzystajmy to, co Polska posiada: ten niesamowity talent informatyczny i zacznijmy tworzyć międzynarodowe korporacje" - powiedział, odbierając nagrodę w kategorii "Biznes z wizją" współzałożyciel i dyrektor operacyjny firmy Billon Robert Kałuża.

Jadwiga Emilewicz mówiła we wtorek, że Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989-2019 "to nasz sposób na uczczenie 30-lecia wolnej gospodarki w Polsce" Podkreśliła, że "mało państw na świecie może pochwalić się tak znaczącym awansem ekonomicznym". Jak mówiła do przedsiębiorców uczestniczących w gali, "to państwo są tymi, którzy dźwigają ten sukces na swoich barkach".

"Mnie samą zaskoczyły zaprezentowane dziś wyniki: około 60 proc. firm założonych w 1989 roku przetrwało do dziś. Statystyka europejska mówi, że 5 -7 lat przeżywa około 7-8 procent firm. Zatem państwo są gigantami" – powiedziała.

"Przed chwilą rozmawiałam z panią ambasador Korei, to jeden z naszych największych partnerów gospodarczych. Powiedziałam jej, że Korea była i jest azjatyckim tygrysem, ale gdy mówimy o tym, gdzie dziś jest polska gospodarka, to my jesteśmy nazywani tygrysem Europy" – dodała Jadwiga Emilewicz.

"Europejski tygrys i tygrys azjatycki współpracują ze sobą" - potwierdziła ambasador Korei Mira Sun. Jednocześnie przyznała, że sama używa produktów sporej części laureatów nagród MPiT.

Patronem medialnym Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989-2019 jest Polska Agencja Prasowa. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny