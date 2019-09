Do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do "Czajki" zastępczym rurociągiem.

O naprawie układu przesyłowego ścieków i konstrukcji awaryjnego rurociągu mówił we wtorek na konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak podkreślił, uszkodzenia główne, które stały się przyczyną awarii, powstały na stumetrowym odcinku, z związku z czym podjęto decyzję, że ten odcinek zostanie wymieniony na stalową rurę.

Prezydent miasta poinformował jednocześnie, że pod dnem Wisły powstanie dodatkowa nitka przesyłająca ścieki. Jak wyjaśnił, nie znajdzie się ona w tunelu z kolektorami, lecz zostanie ułożona pod dnem Wisły poprzez tzw. przecisk. "Po to, żeby te dwa przesyły działały niezależnie" - wskazał.

"Zgodnie z informacją przekazaną 24 września br. podczas konferencji prasowej przez Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Spółka przystąpiła do naprawy układu przesyłowego, która będzie polegała na odtworzeniu ok. 100 m każdego z rurociągów – w ich miejsce zostaną zainstalowane nowe stalowe rury. Spółka przystąpiła do naprawy układu przesyłowego, która będzie polegała na odtworzeniu zdemontowanych odcinków rurociągów. W ich miejsce zostaną zamontowane nowe stalowe rury, każda o długości 100 metrów. Termin zakończenia prac naprawczych to połowa listopada br." - przekazało we wtorek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Jak wskazano w komunikacie, MPWiK działa w oparciu o otrzymaną decyzję z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego. "Obecnie trwają prace projektowe oraz rozmowy w sprawie zawarcia umowy na roboty budowlane, co powinno zostać sfinalizowane z końcem tego tygodnia" - podało MPWiK. Spółka dodała, że dotychczasowe koszty związane z pracami rozbiórkowymi oraz nadzorem i projektem wykonawczym to ok. 7 mln zł brutto.

Przedsiębiorstwo podkreśliło jednocześnie, że trwają przygotowania do realizacji drugiego rozwiązania, jakim jest wybudowanie zapasowej nitki przesyłającej ścieki.

"Planuje się dokonanie inwestycji metodami przewiertu - koncepcja jest obecnie uzgadniana z ekspertami. Inwestycja jest podyktowana potrzebą wybudowania zapasowego rurociągu, stanowiącego rezerwę w stosunku do obecnego układu przesyłowego pod Wisłą. Dzięki tej inwestycji w przyszłości, w przypadku potrzeby modernizacji lub naprawy rurociągów dzisiejszego układu, płynność przesyłu ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni +Czajka+ nie będzie zakłócona" - wskazało MPWiK.(PAP)

Autorka: Sonia Otfinowska, Bartłomiej Figaj