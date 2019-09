Murapol wprowadził 287 lokali w ramach II i III etapu Murapol Zielona Toskania



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż lokali w ramach II i III etapu wrocławskiej inwestycji Murapol Zielona Toskania, podała spółka. Oferta projektu została powiększona o 287 mieszkań zaprojektowanych w dwóch budynkach 5- i 6- kondygnacyjnym.

"Wprowadzone do sprzedaży mieszkania stanowią część 'oferty 2 000 bis', którą deweloper uruchomił we wrześniu br. Wszystkie inwestycje w ofercie będą posiadały wdrożony Home Management System umożliwiający zastosowanie rozwiązań smart home, a także obejmujący m.in. filtry antysmogowe w mieszkaniach, monitoring wizyjny części wspólnych" - czytamy w komunikacie.

W najnowszej ofercie inwestycji Murapol Zielona Toskania znalazły się mieszkania o powierzchniach sięgających od 25 do ponad 54 m2, kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe, podano również.

Wstępny harmonogram drugiego etapu inwestycji zakłada rozpoczęcie prac w ostatnim kwartale br., a przekazanie gotowych mieszkań nabywcom w pierwszej połowie 2021 roku. Z kolei w budynku z trzeciego etapu początek prac zaplanowany jest na przełom roku 2019/2020, zaś zakończenie również w pierwszej połowie 2021 roku.

"Odpowiadając na potrzeby mieszkaniowe wrocławian, uruchamiamy sprzedaż kolejnych etapów inwestycji Murapol Zielona Toskania z technologicznymi rozwiązaniami Home Management System. Inwestycja powstanie w cieszącej się dobrą opinią mieszkańców lokalizacji, na osiedlu Wojszyce, nieopodal zrealizowanych przez nas wcześniej projektów. Mamy nadzieję, że będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem, co poprzednie inwestycje" - podsumował prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)