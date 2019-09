„Spodziewam się stabilizacji eurozłotego nieco poniżej poziomu 4,40 w oczekiwaniu na przyszłotygodniowy (czwartek 3 października – PAP) werdykt TSUE” – powiedział PAP Biznes analityk banku Millennium Mateusz Sutowicz.

„Do czasu rozstrzygnięcia nie oczekujemy większych zmian” – dodał.

Jego zdaniem para EUR/USD zdaniem będzie poruszać się wciąż w przedziale 1,0950-1,1100, choć w nieco dłuższej perspektywie – w przyszłym miesiącu – może dojść do umocnienia się dolara i testu poziomu 1,0950, na co wpływ mają m. in. oczekiwania, związane z szybszym tempem chłodzenia wzrostu w strefie euro niż w gospodarce amerykańskiej oraz napływy pieniądza do „bezpiecznych przystani” (USD, CHF i JPY).

„Technicznie patrząc, jeśli test EUR/USD zakończy się przebiciem się przez poziom 1,0950, to kurs może podążyć w kierunku 1,0860” – powiedział Sutowicz.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na rynku polskich SPW panował mieszany obraz – na środku i końcu krzywej nastąpiły spadki, a na krótkim końcu doszło do wzrostu.

„Na rynku stopy również oczekuję stabilizacji, więc zmienność może pojawić się po rozstrzygnięciu TSUE” – powiedział PAP Biznes Sutowicz.

„W naszej ocenie rentowność dziesięcioletniego polskiego długu skarbowego będzie poruszać się w okolicach 2,05 proc., który wydaje się naturalnym poziomem równowagi” – dodał ekspert banku Millennium.

Na rynkach bazowych, w jego ocenie, notowania niemieckiego bunda będą oscylować wokół -0,6 proc., choć w tym przypadku dużo będzie zależeć od informacji, które dotrą do inwestorów w związku z planami tamtejszego rządu co do luzowania fiskalnego.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,652 proc., a niemieckich -0,612 proc.

