Infoscan ma umowę dystrybucyjną z Kaladaran dot. sprzedaży MED Recorder w Iranie



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Kaladaran Co. Plc. z siedzibą w Teheranie, na mocy której dystrybutor zobowiązał się do zamawiania od spółki urządzeń MED Recorder celem ich dalszej dystrybucji do klientów na terenie Iranu. Umowa została zawarta na 24 miesięce, podał Infoscan.

"Dystrybutor zobowiązał się na swój koszt i swoje ryzyko dokonać rejestracji urządzenia jako wyrobu medycznego w kompetentnym organie administracji właściwym dla Iranu. Ponadto, dystrybutor zobowiązał się do aktywnego poszukiwania klientów oraz promocji urządzeń wśród potencjalnych klientów przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Infoscan będzie sprzedawał i dostarczał dystrybutorowi urządzenia w dwóch wersjach: wyposażonych w funkcję pomiaru sygnału EKG oraz bez takiej funkcji, stosownie do zapotrzebowania ilościowego dystrybutora.

"Dystrybutor będzie składał zamówienia nie częściej niż raz w miesiącu. Spółka ma prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez dystrybutora w uzasadnionych przypadkach. Ceny urządzeń z EKG, urządzeń bez EKG i opłaty za licencję na system Osascan, uzależnione są od liczby zamówień w miesiącu" - czytamy dalej.

Infoscan udzielił dystrybutorowi na czas obowiązywania umowy prawa wyłączności w zakresie dystrybucji urządzeń na terenie Iranu, z zastrzeżeniami uzgodnionymi na mocy umowy i zobowiązał się do nieoferowania i niesprzedawania urządzeń innym podmiotom, niż dystrybutor, prowadzącym działalność na terenie Iranu. Spółka udzieliła także dystrybutorowi nieprzenoszalnej, niezbywalnej, płatnej, licencji bez prawa wyłączności na eksploatację oprogramowania systemowego oraz systemu Osascan, ograniczonej do terytorium Iranu.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

