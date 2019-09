Tauron Wydobycie uruchomi kompleks technologiczny podwyższający jakość paliw



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie jeszcze w tym roku uruchomi nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję najlepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podała spółka. Projekt jest realizowany od 2016 roku, a nakłady inwestycyjne wynoszą łącznie ponad 20 mln zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, tj. zwiększenie produkcji sortymentów średnich (Groszek i Jaret) oraz poprawa parametrów jakościowych produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku z zachowaniem obecnych norm jakościowych, obowiązujących w Polsce.

"Stawiamy na dokończenie inwestycji, które poprawią jakość produkowanych paliw węglowych oraz podniosą wydajność i efektywność naszych zakładów górniczych. Modernizowany kompleks produkcyjny w ZG Sobieski to rozwiązanie z zakresu automatyzacji, które wzbogaca i przetwarza surowy urobek na produkty handlowe o wyższej wartości rynkowej i bardziej przyjazne środowisku" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Wzbogacanie jest jedną z operacji technologicznych zakładu przeróbczego, dzięki której z urobku uzyskuje się określone sortymenty węgla o żądanej jakości, bądź sortymenty posiadające określone własności techniczne i technologiczne związane z jego dalszym wykorzystaniem.

W celu poprawy procesu wzbogacania węgla oraz optymalizacji kosztów przeróbki węgla niezbędna jest zmiana procesu technologicznego z procesu dwuproduktowego wzbogacania na wzbogacanie trójproduktowe przy równoczesnym poprawieniu skuteczności procesu rozdziału, wskazano również.

"Zadania, które wchodzą w skład projektu, koncentrują się w głównej mierze na modernizacji maszyn i urządzeń służących do przygotowania węgla surowego oraz jego wzbogacania, jak również urządzeń odpowiadających za odwodnienie wyprodukowanego koncentratu. Inwestycja pozwoli na wydzielenie ziaren przerostu w procesie wzbogacania w osadzarce miałowej, a następnie ich skierowanie do powtórnego wzbogacenia w trzecim stopniu poprzez układy kruszarek, przesiewaczy i taśmociągów" - czytamy dalej.

Jednym z zadań projektu była modernizacja węzła technologicznego produkcji sortymentu Jaret, który jest jednym z ważniejszych produktów ZG Sobieski z uwagi na fakt, że coraz większa grupa odbiorców indywidualnych dostosowuje swoje przydomowe kotły do spalania tzw. ekogroszków.

"Dzięki kompleksowemu podejściu, poprawie technologii wzbogacania i realizacji wszystkich zaplanowanych działań unowocześniliśmy kluczowe węzły technologiczne zakładu przeróbki węgla, co umożliwi otrzymywanie produktu odznaczającego się lepszymi parametrami jakościowymi dostosowanymi do potrzeb odbiorców" - podsumował Cudny.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)