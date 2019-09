W czwartek, podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej, oraz Mariusz Jedynak, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podpisali list intencyjny o nawiązaniu współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS..

"Elektromobilność jest wyrazem naszych aspiracji do tego, by w Polsce powstawały rozwiązania biznesowe i technologiczne, które mogą stanowić przewagi konkurencyjne naszego kraju. Cieszę się, że polskie firmy i instytucje współpracują na rzecz wykorzystania tego potencjału i tym samym dążą do osiągnięcia efektu synergii. Doskonałym przykładem takich działań jest zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na rzecz budowy kolejnych stacji ładowania samochodów elektrycznych" – powiedział przy tej okazji szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.

Według Mariusza Jedynaka, wiceprezesa ZUS elektromobilność to przyszłość, dlatego trzeba zadbać, o jak najszerszy dostęp do stacji ładowania aut elektrycznych. "I tu wychodzimy z inicjatywą, by stacje ładowania powstawały przy placówkach ZUS, które zlokalizowane są w miejscach ogólnodostępnych. Dzięki użyczeniu przez Zakład miejsc na zainstalowanie takich stacji, ich powstanie będzie dużo tańsze" – ocenił wiceprezes ZUS.

Z kolei wiceprezes ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej Paweł Śliwa, zauważył, że współpraca z ZUS oznacza "optymalne wykorzystanie bardzo dobrych lokalizacji w całej Polsce". "Oceniamy, że dzięki porozumieniu skróci się czas, jaki jest potrzebny na realizację takich inwestycji" - powiedział.

W pierwszym etapie współpracy ZUS z PGE planowane jest utworzenie od 5 do 8 stacji ładowania aut elektrycznych, w największych miastach Polski. Dokładne lokalizacje będzie rekomendował specjalny zespół złożony z pracowników obu podmiotów. Tworzone stacje będą zarówno stacjami standardowymi, jak i stacjami szybkiego ładowania.

Rodzaj zastosowanych urządzeń ładowania będzie uzgadniany w miarę wyboru poszczególnych lokalizacji. Budową stacji zajmie się PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, która posiada niezbędne doświadczenie do pełnienia roli inwestora oraz operatora w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.(PAP)