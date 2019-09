Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 56,16 USD, po zniżce ceny o 0,44 proc.

Ropa Brent w dostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 62,26 USD za baryłkę, po spadku notowań o 0,77 proc.

14 września zaatakowano dwie największe saudyjskie rafinerie należące do koncernu Aramco. Do ataku przyznał się wspierany przez Iran rebeliancki ruch Huti z Jemenu, jednak Waszyngton i Rijad oskarżają o jego organizację Iran. Incydent ten nie tylko o połowę zmniejszył całe wydobycie ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, ale też przyczynił się do wzrostu napięć w regionie.

Arabia Saudyjska przywraca produkcję ropy szybciej niż się tego spodziewano - źródła podają, że obecnie Saudyjczycy pompują ponad 8 mln baryłek ropy dziennie.

"To zdymiewające, jak szybko Arabia Saudyjska odzyskuje utracona produkcję, a cena ropy w dużej mierze spadła z powodu tych wiadomości" - mówi Kim Kwangrae, analityk rynku towarowego w Samsung Futures Inc.

"Prawdopodobnie upłynie jeszcze trochę czasu zanim ceny ropy spadną do poziomów sprzed ataku" - dodaje.

Spadki cen ropy wywołane doniesieniami z Arabii Saudyjskiej mogą być jednak ograniczone, bo na Bliskim Wschodzie nie słabnie napięcie.

Pentagon poinformował w czwartek, że zamierza wysłać do Arabii Saudyjskiej cztery systemy radarowe, baterię rakiet Patriot i ok. 200 osób personelu wojskowego. USA chcą w ten sposób wzmocnić ten kraj w następstwie ostatnich ataków na saudyjskie obiekty naftowe.

Szczegóły dotyczące militarnego wzmocnienia Rijadu mają być ogłoszone w piątek.

W czwartkowym oświadczeniu Pentagonu napisano jedynie, że rozważane są dodatkowe opcje w zakresie "wdrażania zamówień", co oznacza możliwość przyśpieszenia w razie potrzeby kolejnych dostaw sprzętu wojskowego do Arabii Saudyjskiej.

Podczas poprzedniej sesji ropa w USA na NYMEX staniała o 8 centów do 56,41 USD/b.

W tym tygodniu surowiec na NYMEX staniał o 3,4 proc., ale w tym miesiącu cena ropy wzrosła o 1,8 proc.

