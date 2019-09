"Zgodnie z § 3 Działu IV szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2019 r" - czytamy w komunikacie.



Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia, Ampli, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean & Carbon Energy, CFI Holding, Chemoservis-Dwory, Coal Energy, Cube.ITG, Czerwona Torebka, Drewex, Drop, Fast Finance, Getin Noble Bank, Harper Hygienics, Hubstyle, Ideon, IFSA, IndygoTech Minerals, Interbud-Lublin, IQ Partners, Zm Henryk Kania, KCI, Lark.pl, Milkiland, New World Resources, PBG, PBS Finanse, Redwood Holding, Regnon, Reinhold Europe, Resbud, Sadovaya Group, Sco-Pak, TXM, Wilbo, Winvest.



Kwalifikacja walorów do segmentu lista alertów ma charakter wyłącznie techniczny i wynika jedynie z kształtowania się średniego kwartalnego kursu akcji danej spółki poniżej progu ustalonego przez GPW.



