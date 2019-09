Szef PFR: Polscy przedsiębiorcy są konserwatywni. Potrzebujemy konsolidacji MŚP

„Kluczem do utrzymania konkurencyjności, przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń i rozwoju sektora przedsiębiorstw jest to, by małe i średnie firmy stawały się jednak trochę większe – organicznie bądź przez konsolidację” – mówi Paweł Borys, prezes PFR.

„Pracowników jest coraz mniej – musimy inwestować w robotykę, automatyzację. A na takie inwestycje mogą sobie pozwolić większe firmy, chociaż te mniejsze też mają dużo możliwości, z których nie korzystają” – dodaje Borys. „Polska jest w stanie zwiększać produktywność ok. 4 proc. rocznie – dzięki temu firmy mają możliwość dawać większe wynagrodzenia, nie tracąc swojej pozycji konkurencyjnej”.

W jaki sposób inwestycje zwiększają efektywność pracy i konkurencyjność firmy? Zobacz całą rozmowę.