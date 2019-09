WIG20 zyskał 0,6 proc. do 2.186,31 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 57.666,04 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 3.728,42 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,1 proc. do 11.565,62 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 475 mln zł, z czego 398 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po krótkotrwałych spadkach z początku notowań, kiedy zszedł poniżej czwartkowego zamknięcia, przez resztę sesji systematycznie zwyżkował.

Na rynkach europejskiej części EMEA przeważały wzrosty – za wyjątkiem rosyjskiego RTS, który stracił 0,3 proc. Najsilniejsze miały miejsce w Turcji, gdzie BIST100 zyskał 3,1 proc.

DAX zyskał 0,65 proc., a S&P500 zwyżkował 0,17 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: mBank – o 6,8 proc., Cyfrowy Polsat – o 2,4 proc. i PGNiG – o 2,0 proc.

Cena mBanku od 20 września zwiększyła się o ok. 15 proc.

W trakcie piątkowej telekonferencji CFO Commerzbanku Stephan Engels powiedział, że sprzedaż mBanku w 2019 roku jest "zbyt ambitnym założeniem", a ponadto, że nie obawia się braku zainteresowania mBankiem i zakłada, że w procesie sprzedaży Commerzbank będzie musiał utrzymać jego portfel walutowych kredytów hipotecznych.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGE – o 1,2 proc., CD Projekt – o 1,2 proc. i Tauron – o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Rainbow Tours – wzrost o 6,0 proc., Elemental Holding – o 5,1 proc., Wawela – o 5,0 proc. i Orbisu - o 4,5 proc. Zyskał także kurs Mirbudu – o 3,6 proc.

W trakcie piątkowej sesji na rynek napłynął raport aktualizujący Pekao IB dla akcji Rainbow Tours w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW, w którym analityk biura maklerskiego Maria Mickiewicz napisała, że „spodziewamy się mocnych wyników przede wszystkim za III kw. (planowana publikacja 15 listopada), ale pozytywne efekty powinniśmy zobaczyć także już w wynikach II kwartału, których publikacja planowana jest na 30 września”.

Kurs Elemental Holding był najwyżej od marca 2019.

W czwartek po zakończeniu notowań Orbis podał, że walne zgromadzenie spółki, zaplanowane na 18 października, zdecyduje o upoważnieniu zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy i utworzeniu w tym celu kapitału rezerwowego w kwocie 850 mln zł - dodania tego punktu do porządku obrad zażądał Accor, kontrolujący 80,84 proc. kapitału spółki.

Przed zakończeniem piątkowej sesji Mirbud poinformował, że wraz z podmiotem zależnym – Kobylarnią – wygrał w postępowaniu na budowę odcinka autostrady A18 Olszyna - Golnice - wartość oferty sięga 254,1 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 33,5 proc., Polnordu – o 17,4 proc., Boombitu – o 16,4 proc. i Monnari – o 12,3 proc. Spadł również kurs Trakcji – o 5,2 proc.

Cena ZM Kania po czwartej sesji spadkowej z rzędu (z czego trzy były dwucyfrowe procentowo) ustanowiła nowe minimum historyczne.

Polnord poinformował w czwartek po sesji, że zwołał walne zgromadzenie akcjonariuszy, które będzie głosować w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka deweloperska zaproponowała, żeby głosowaniu poddać dwa projekty emisji do 75 mln akcji serii T - jeden z wyłączeniem prawa poboru, a drugi z zachowaniem tego prawa. Uchwalenie emisji w maksymalnym planowanym rozmiarze doprowadzi do poważnego rozwodnienia, gdyż obecnie Polnord ma ok. 32,7 mln akcji.

W czwartek po sesji Boombit podał, że w I półroczu 2019 miał 1,9 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,0 mln zł zysku netto rok wcześniej, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -1,2 mln zł wobec +6,7 mln zł w I półroczu 2018.

W ciągu sesji Monnari podało, że spółka nie spodziewa się, aby przejęte w 2018 r. "Centro 2017", którego strata operacyjna w pierwszym półroczu wyniosła ok. 2,5 mln zł, "wyszła na zero" w 2019 r. - wyzwaniem dla grupy na kolejne kwartały ma być także wzrost kosztów pracowniczych.

Trakcja w piątek poinformowała, że otrzymała od APR pismo, w którym agencja zadeklarowała, iż jest gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, o ile cena emisyjna akcji serii B i C nie będzie wyższa niż 1,70 zł.

W trakcie sesji spółka podała, że walne zgromadzenie podjęło uchwałę ws. emisji 10,28 mln akcji na okaziciela serii B oraz 13-25 mln akcji imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru. Cena emisyjna akcji obu serii ma wynieść 1,70 zł za akcję.

