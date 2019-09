Z udziałem m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w poniedziałek w Rzeszowie został ogłoszony przetarg na pierwszy odcinek szlaku Via Carpatia (drogi S19) na południe od Rzeszowa do Babicy. To jest dobry dzień dla Polski, to jest dobry czas dla polskiego transportu – ocenił minister.