Miraculum miało 1,31 mln zł straty netto, 1,27 mln zł straty EBIT w II kw. 2019



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 1,31 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,27 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,49 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 5,17 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 2,65 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 1,73 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,59 mln zł w porównaniu z 11,78 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym spółka poniosła koszty związane z realizacją prac nad strategią rozwoju marki Chopin w klasie premium w wysokości ok. 250 000 zł, co miało bezpośredni wpływ na wynik finansowy spółki osiągnięty w I półroczu 2019 roku. Analizując osiągane wyniki od strony kosztowej, można zauważyć, że pomimo znacznych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym koszty sprzedaży i ogólnozakładowych utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Spółka sukcesywnie prowadzi działa w zakresie optymalizacji gospodarki magazynowej w zakresie towarów trudno zbywalnych, przeterminowanych lub wycofanych z oferty, które zmuszona była poddać utylizacji lub objąć odpisem, co zostało odniesione w koszt własny sprzedaży. Należy zauważyć, że spółka kontynuuje strategię sukcesywnego obniżania kosztów obsługi zadłużenia" - czytamy w raporcie.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)