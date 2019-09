PGNiG ma zgody administracyjne na przejęcie złoża King Lear na M. Północnym



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA [...] powziął informację o spełnieniu warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge AS w przedmiocie uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna PGNiG - podpisała umowę przejęcia 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym, w koncesjach PL146 i PL333, od Total E&P Norge. Przypadającą na PGNiG wielkość wydobycia szacuje się na 0,25 mld m3 gazu ziemnego rocznie, a początek produkcji zaplanowano na 2025 rok.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)