Impact mobility rEVolution’19 to punkt obowiązkowy na mapie wydarzeń dla świata technologii - to największe oraz najważniejsze wydarzenie w branży elektromobilności, przemysłu transportowego, energetycznego, jak i całych ekosystemów wokół nich. W tym roku liderzy pojawią się Katowicach już nie po to by rozważać „czy”, ale by dać odpowiedź jak nadać właściwe tempo i charakter nadchodzącej fali zmian. Pokażą, jak przyspieszyć tempo nadjeżdżającej rewolucji i wyraźnie nakreślą to, co czeka nas w 2020 r. jak i w kolejnych latach. Co więcej - będzie można tę przyszłość zobaczyć na własne oczy: to właśnie na Impact mobility rEVolution’19 będziemy świadkami polskiej premiery modelu ID.3 – nowego, elektrycznego Volkswagena, rozpoczynającego nową erę w historii największego producenta samochodów.

Sensacje i premiery

Jeszcze przed wyjechaniem na drogi ID.3 stał się europejską sensacją, przyciągając w krótkim czasie aż 30 tys. wstępnych zamówień. W Katowicach będzie można przekonać się jak wygląda i jeździ ten „elektryk” dla mas. W strefie e-Expo pojawi się też kilkanaście innych, najnowszych modeli e-aut, mających globalne ambicje jak i bolid Formuły E, wytyczającej trendy dla kolejnych generacji pojazdów. Tegoroczny Impact mobility rEVolution’19 będzie stał pod znakiem kilku innych, równie ważnych premier. To prezentacje wyselekcjonowanych start-upów oraz potężna dawka unikalnej wiedzy czyli premierowe ogłoszenia kilku - kluczowych dla branży - raportów. Dokumenty „Jak wspierać elektromobilność” oraz „Raport o ruchu pojazdów autonomicznych” przygotował Polski Instytut Ekonomiczny wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury zaś SAMAR zaprezentuje najnowsze, szczegółowe zestawienie liczby samochodów elektrycznych w Polsce. Raport pt. „Branża motoryzacyjna 2019/2020” ogłosi też Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wraz z KPMG i SSW.

Narracja architektów zmiany

Na scenie Impact mobility rEVolution’19 pojawią się wyselekcjonowani liderzy z zazębiających się sektorów biznesu, nauki, administracji czy szefowie startupów kruszących dotychczasowe modele biznesowe i społeczne. Tempa wydarzeniu nadawać będzie 6 ścieżek tematycznych – e-mobility, finansowanie i inwestycje (w tym partnerstwo publiczno-prywatne), mobilność w miastach, mobilność jako usługa, czysty i zrównoważony transport oraz zielona fabryka. Na 4 scenach wystąpi ponad 200 speakerów, oczekiwana 5-tysięczna widownia spotka się z takimi osobistościami jak Kevin Noertker z Ampaire, twórca prototypu samolotu elektrycznego, Stefan Ytterborn, ojciec elektrycznego motocykla terenowego CAKE czy Allan McNish, kierownik zespołu Formuły E Audi Sport ABT Schaeffler, który opowie o zeroemisyjnym wyścigu zbrojeń.

Głos zabiorą także główni architekci nadchodzących zmian na polskich drogach i w miastach, m.in. minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, Karol Obiegły, dyrektor operacyjny Volkswagen Group Polska czy Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie zabraknie także przedstawicieli największych firm w regionie, aktywnie angażujących się w projekty wspierające rozwój elektromobilności, takich jak Tauron, Orlen, Volvo, Mastercard oraz Mercedes-Benz Polska.

- Odebrałem swoje lekcje, byłem w samym środku BMW jak i Aston Martina, rozumiem, ile potrzeba pracy, organizacji, talentu by w jednej firmie wyprodukować samochód. Wiem jak bardzo jest to trudne. Dlatego właśnie to robię – deklaruje więc Henrik Fisker, twórca Fisker Inc. jeden z bohaterów głównej sceny Impact mobility rEVolution’19, zapowiadający rychły debiut taniego i wydajnego e-SUVa.

Liderów, którzy nie chcą pozostawać w cieniu Elona Muska i jego Tesli będzie zresztą w Katowicach dużo więcej. Przyjedź do i doświadcz najnowszych trendów, zmieniających krajobraz globalnej gospodarki! Jaki będzie następny ruch w rewolucji dotyczącej inteligentnej mobilności? Dowiesz się na Impact mobility rEVolution’19!

Dokąd pędzi mobilna rewolucja?

Jak nadać jej tempo i kierunek akceptowalny przez biznes jak i społeczeństwa? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy technologii, motoryzacji i logistyki spotykający się 9 i 10 października na Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 6 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie 150 mówców i ponad 5000 uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży decydenci i menedżerowie z Polski oraz z regionu CEE. Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem mobility, jak: Volkswagen Group Polska, Volkswagen Financial Services, Volvo Polska, Mercedes-Benz, Man, PKN ORLEN, Tauron, Mastercard, Olx, Grupa Azoty i ABB, a także Northvolt, Umicore, Ertico, Ampaire czy Urząd Dozoru Technicznego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Urząd Miasta Katowice. Impact mobility rEVolution'19 to wszystko co ważne i nowe m.in. w dziedzinie zeroemisyjnych napędów, samochodów w sieci, zielonej energii, nowych modeli biznesowych i rozwiązań dla smart city.