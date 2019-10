Rafako: Portfel zamówień grupy wyniósł 3,03 mld zł po I półroczu 2019



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła 3,032 mld zł na dzień 1 lipca 2019 roku, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 1,844 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 1,188 mld zł na lata kolejne, podała spółka.

"Od początku 2019 roku do chwili obecnej Grupa Rafako pozyskała nowe kontrakty o wartości blisko 1 mld zł, z czego około 700 mln zł w segmencie energetyki, ponad 170 mln zł w segmencie ropy i gazu, a 118 mln zł w segmencie budownictwa" - czytamy w komunikacie.

"Celem Rafako na 2019 rok było pozyskanie nowych zleceń o wartości między 800 mln a 1 mld zł w obu strategicznych obszarach działalności, tym samym zakładany przez grupę cel dotyczący nowych zleceń w portfelu na 2019 rok został już w pełni zrealizowany" - powiedziała pełniąca obowiązki prezesa Helena Fic, cytowana w komunikacie.

Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (78%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 18% wartości portfela. Rafako aktywnie włącza się także w rynek energii odnawialnej, podano także.

"Mamy kompetencje, spółka zawarła także strategiczne partnerstwa z podmiotami już funkcjonującymi na rynku OZE, co pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w postępowaniach dotyczących źródeł energii odnawialnej. Opracowywane przez nas obecnie oferty, między innymi na fotowoltaikę, umożliwią nam zbudowanie pozycji w rynku zielonej energii" - dodała wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail, również cytowana w komunikacie.

Według niej, doskonale wpisuje się to w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do 2030 roku, przygotowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Największe kontrakty Rafako to budowa bloku w Jaworznie, o wartości prawie 4,5 mld zł, budowa dwóch bloków parowych w Indonezji za ok. 300 mln zł i Instalacja Odazotowania Spalin w Elektrowni Kozienice za 289 mln zł.

Inne zlecenia to modernizacja bloków w Elektrowni Bełchatów to ok. 182 mln zł, budowa tłoczni gazu Kędzierzyn - 168 mln zł i gazociągu Goleniów - Płoty za 125 mln zł oraz budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Ostrołęka za 126 mln zł, podsumowano.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)