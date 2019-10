Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł, podała spółka. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 30 września 2021 roku.

"Emisja dewelopera spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, przekraczającym liczbę oferowanych przez Atal obligacji o łącznej wartości 100 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Atal to doświadczony uczestnik rynku kapitałowego, który regularnie korzysta z finansowania pochodzącego z emisji obligacji. Pozyskane środki pozwalają nam na ciągłe zwiększanie skali działalności. W ten sposób zabezpieczamy m.in. możliwość nabycia kolejnych gruntów czy realizacji wybranych projektów deweloperskich" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Subskrypcja obligacji serii AU prowadzona była od 18 do 20 września 2019 roku. Subskrypcją objętych było do 100 000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 18 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 18 podmiotów. Łączne koszty emisji wyniosły 580 000 zł, podano również.

Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)