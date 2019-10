PPL ma wstępną zgodę na objęcie obligacji Baltony refinansujących zadłużenie



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) uzyskało wstępną zgodę organów korporacyjnych na zawarcie umowy inwestycyjnej oraz towarzyszącej jej dokumentacji, na podstawie której Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona ma wyemitować obligacje, które mają zostać objęte przez PPL w celu refinansowania dotychczasowego zadłużenia Baltony oraz dostarczenia środków na finansowanie jej kapitału obrotowego; PPL oraz podmioty z grupy kapitałowej Flemingo (sprzedający) określą warunki transakcji sprzedaży przez sprzedającego na rzecz PPL wszystkich posiadanych akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona, podała spółka.

"Aktualnie emitent oczekuje na informację w przedmiocie finalizacji badania warunków formalno-prawnych, których spełnienie przez strony jest konieczne do zawarcia umów w przedmiotowej sprawie, a w przypadku braku przeszkód formalnych na uzgodnienie finalnych ustaleń oraz terminu ich zawarcia" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Baltona zwraca uwagę, iż z uwagi na fakt, że w przedmiotowym procesie spółka jest stroną rozmów jedynie w zakresie, w jakim dotyczy to emisji obligacji (nie jest stroną rozmów w zakresie dotyczącym sprzedaży akcji spółki), mogą istnieć nieznane spółce okoliczności leżące po stronie sprzedającego lub PPL, w przypadku wystąpienia których realizacja ww. umów może nie dojść do skutku, podano również.

Przegląd opcji strategicznych pozostaje nadal w toku.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 483 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)