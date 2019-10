Benefit Systems: Zakończenie postępowania antymonopolowego UOKiK - 29 II 2020 r.



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Benefit Systems otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego ustalono na 29 lutego 2020 roku, podała spółka.

"Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie.

Na początku maja br. spółka informowała, że UOKiK przewiduje nowy termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners na dzień 30 września 2019 roku.

Na koniec 2018 r. UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners do 30 kwietnia 2019 r.

Pod koniec czerwca 2018 r. Benefit Partners poinformował, że otrzymał postanowienie prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania "w związku z podejrzeniem zawarcia między innymi przez spółkę porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem ograniczenia w dostępie operatorów pakietów do klubów fitness oraz ograniczenia możliwości oferowania usług przez kluby w ramach pakietów". Wówczas spółka podała, że nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami.

Spółka Benefit Partners powstała w 2011 roku. Odpowiada za zakup sprzętu sportowego oraz jego dzierżawę do klubów fitness, należących do spółek zależnych oraz stowarzyszonych w grupie kapitałowej Benefit Systems.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,22 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)