Jak ocenił prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, krakowskie lotnisko notuje konsekwentny wzrost ruchu pasażerskiego, który stale umacnia je wśród liderów europejskich regionalnych portów lotniczych.

„Przed nami wiele wyzwań, które wynikają z planów rozwojowych lotniska” - ocenił Włoszek, przypominając ze kilka dni temu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej w tzw. wariancie północnym.

Budowa nowej drogi startowej jest najważniejszym elementem przyjętego w 2017 r. tzw. planu generalnego (master planu) dla lotniska Kraków Airport.

Zgodnie z planami do 2021 r. ruch pasażerski wzrośnie do ok. 12 mln pasażerów. W związku z tym opracowano koncepcję rozbudowy portu, którego obecna przepustowość wynosi 8 mln pasażerów, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

W pierwszej fazie rozbudowy zaplanowanej na lata 2017-2021 najważniejszą inwestycją będzie budowa nowej drogi startowej. Pas startowy ma liczyć 2,8 tys. metrów długości i 60 m szerokości. Będzie on przebiegał prawie równolegle do istniejącego pasa z odchyleniem o ok. 4 stopnie. Inwestycja szacowana na ok. 250 mln zł ma zostać zrealizowana ze środków spółki zarządzającej lotniskiem.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę prawie 8 mln osób. W tegorocznym letnim rozkładzie lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe, wykonywanych przez 23 przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.(PAP)

autor: Rafał Grzyb