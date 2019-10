Selvita oczekuje, że spółki po podziale będę notowane na GPW od 16 X



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity na dwie niezależne spółki oraz zmianę nazwy Selvita na Ryvu Therapeutics, podała spółka. Zarządu oczekuje, że obie spółki będą notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy począwszy od 16 października.

Decyzja Sądu rejestrowego oznacza dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.). Plan podziału został ogłoszony pod koniec marca 2019 r.

"Od początku narzuciliśmy sobie ambitny harmonogram prac związanych z podziałem spółki. Wszystko wskazuje na to, że zostanie on zrealizowany nawet szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy, i to pomimo istotnych zmian w prawie oraz okresu wakacyjnego, kiedy toczyły się prace nad prospektem. To niewątpliwie zasługa naszego zespołu doradców, przychylności KNF wobec tego niestandardowego procesu oraz bardzo dobrze zorganizowanego wewnętrznego zespołu Selvity. Rejestracja podziału przez Sąd była ostatnim, poza formalną procedurą dopuszczenia akcji do obrotu, kamieniem milowym podziału, dlatego myślę, że już dziś wszyscy możemy mówić o dużym sukcesie" - powiedział członek zarządu Selvity Dawid Radziszewski, który w podmiocie usługowym będzie odpowiedzialny m.in. za procesy akwizycyjne.

"Oczekuje się, że 16 października obie spółki będą notowane na głównym rynku warszawskiej giełdy" - czytamy także.

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)