Atal sprzedał 2 305 lokali w I-III kw. 2019 r., wzrost o ok. 28% r: r



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Atal od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2 305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r, podała spółka. Atal zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

"Kolejne wyniki kontraktacji potwierdzają, że sprzedaż na rynku pierwotnym znajduje się na wysokim i stabilnym poziomie. Wyspecjalizowane podmioty, które potrafią utrzymać odpowiednią podaż oraz dywersyfikują projekty deweloperskie, notują bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Obecnie nie widać żadnych symptomów, które świadczyłyby o tym, że sytuacja na rynku mieszkaniowym miałaby ulec zmianie. Nasza działalność jest dobrze zróżnicowana w 7 największych aglomeracjach w kraju, co pozwala nam elastycznie reagować na pojawiające się lokale trendy i preferencje klientów" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Warszawie (495), w Łodzi (402), w Krakowie (361) i Wrocławiu (360), a następnie w Katowicach (291), Poznaniu (267) i Trójmieście (129), podano również.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)