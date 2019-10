Stworzone przez Facebooka okulary mają być wygodne i lekkie, by można je było nosić cały dzień. Co najważniejsze – mają pozwolić na „teleportację” do dowolnego miejsca na świecie. Wszystko dzięki rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality, AR). Jak podaje portal Quartz, Facebook już teraz zaczyna opracowywać trójwymiarową, wirtualną mapę świata – LiveMaps. Dane potrzebne do budowy map mają być pozyskiwane z różnorakich „smart” urządzeń. To właśnie dzięki tym mapom i okularom będziemy mogli przenieść się – a konkretnie, swój hologram – w wybrane miejsce. Zarówno hologramy, jak i miejsca mają oddawać rzeczywistość nad wyraz dokładnie. Do tego będą umożliwiać wyszukiwane informacji w czasie rzeczywistym – np. pozwolą na wirtualny spacer do kina po to, by szybko sprawdzić repertuar.

Zanim do tego dojdzie, Facebook Reality Labs pracuje nad teleportacją w wirtualnej rzeczywistości (VR) za pomocą okularów Oculus. Konkuruje na tym polu z Amazonem, który również pokazał własne inteligentne okulary, które wyposażono w funkcje Alexy. By praca nad mapami i hologramami szybko posuwała się do przodu, Facebook potrzebuje ogromnej ilości danych. Mimo to firma Zuckerberga zarzeka się, że będzie dbała o prywatność swoich użytkowników.

>>> Czytaj też: Facebook niszczy twoje zdrowie psychiczne [INFOGRAFIKA]