Maxcom zakłada mniejsze wydatki marketingowe i pracuje nad marżami



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Maxcom widzi wyhamowanie wzmożonej konkurencji globalnych koncernów i zakłada mniejsze wydatki marketingowe w kolejnych okresach i pracuje nad odbudową marż, poinformował ISBnews wiceprezes Maxcom Andrzej Wilusz.

"Słabsze wyniki I półrocza 2019 roku i powstała presja na marże to przede wszystkim pochodna wysokich nakładów reklamowo-marketingowych, będących skutkiem jak oceniamy przejściowej wzmożonej rywalizacji konkurencyjnej między globalnymi koncernami. W II półroczu widzimy wyhamowanie tych tendencji i spodziewamy się mniejszych nakładów ponoszonych przez Maxcom, co będzie wspierać nasze marże" - powiedział ISBnews Wilusz.

Spółka w I półroczu 2019 osiągnęła 58,6 mln zł przychodów operacyjnych ogółem (wobec 46,1 mln zł rok wcześniej), w tym sprzedaż zagraniczna wyniosła 17,2 mln zł (wobec odpowiednio 13,6 mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA wyniósł 2,8 mln zł (wobec odpowiednio 4,7 mln zł), a zysk netto (ogółem) 1,4 mln zł (wobec odpowiednio 4,2 mln zł r/r).

Wilusz uzupełnił, że pozytywnym skutkiem agresywnej strategii marketingowej był dalszy z organiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych. W I półroczu Maxcom zwiększył sprzedaż poza Polską o 26% (wzrost z 13,6 do 17,2 mln zł), oferując swoje produkty w dwóch podstawowych kierunkach: w Europie Zachodniej i krajach skandynawskich oraz Europie Środkowo- Wschodniej.

"Na rynku zachodnim i skandynawskim odnotowaliśmy 60-proc. wzrost przychodów, sprzedając tam produkty za 8,5 mln zł" - stwierdził wiceprezes.

Spółka na koniec I kwartału br. w bilansie odnotowała ujemne zadłużenie finansowe netto w wys. -2,9 mln zł (implikujący wskaźnik -0,2 dług netto/EBITDA ). W I półroczu Maxcom osiągnął przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 8 mln zł (wobec -7,8 w analogicznym okresie rok wcześniej).

"Jesteśmy w dobrej kondycji płynnościowo-gotówkowej, co pozwala na swobodny, zgodny z założeniami rozwój i wypłatę dywidend oraz niweluje wiele ryzyk, w tym dotyczących kosztów odsetkowych" - dodał wiceprezes.

Wilusz w przyszłości nie wyklucza większego wykorzystania linii kredytowych w sytuacji potrzeb inwestycyjnych lub akwizycyjnych.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)