Maxcom inwestuje w ofertę dla nowej grupy niezależnych sprzedawców



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Maxcom, przez utworzenie spółki Wisko, wchodzi na rynek akcesoriów telefonicznych oferowanych nowej grupie kontrahentów, prowadzących niezależne sklepy, tzw. "wyspy", poinformował ISBnews wiceprezes Maxcom Andrzej Wilusz.

"Celem założonej we wrześniu spółki Wisko jest oferowanie atrakcyjnych cenowo akcesoriów nowej grupie kontrahentów, prowadzących niezależne sklepy, tzw. 'wyspy', szczególnie obecne w galeriach handlowych. Nadal wielu Polaków kupuje akcesoria w takich miejscach i chcemy być obecni na tym rynku" – powiedział ISBnews Wilusz.

Jak dodał, rozwój w takiej branży nie wymaga ponoszenia dużych nakładów marketingowych obecnych we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi oraz sieciami handlowymi.

"Nadal będziemy kontynuować sprzedaż z linii Maxcom Accesories ze średniej i wyższej półki cenowej. Jesteśmy po rebrandingu tej oraz innych naszych głównych marek własnych" - uzupełnił Wilusz.

Kapitał zakładowy Wisko sp. z o.o. wynosi 400 tys. zł i dzieli się na 4 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Maxcom objął 75% udziałów i pokrył je wkładem pieniężnym. Partner mniejszościowy będący osobą fizyczną (Michał Skowronek) objął pozostałą część udziałów w spółce.

Do nowo powstałego podmiotu został przeniesiony zespół Maxcom skupiony wokół linii akcesoriów, jednocześnie wsparcie operacyjne zapewniają pracownicy wspólnika.

"Dzięki inicjatywie, w tym 15-letniemu doświadczeniu naszego partnera, Maxcom wzmacnia kompetencje handlowe i operacyjne, zwłaszcza w zakresie projektowania i dystrybucji" - podsumował Wilusz.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)