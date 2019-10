Blisko 1000 piłkarzy w wieku od 8 do 10 lat weźmie udział w nadchodzącej, drugiej edycji turnieju „TAURON Energetyczny Junior Cup”, którego finał rozegrany zostanie niemal dokładnie w Święto Niepodległości. Ten wielki i wyjątkowy turniej piłkarski przeznaczony jest dla adeptów piłki nożnej z południowej Polski. Ma wyłonić talenty na miarę Roberta Lewandowskiego i promować ducha zdrowej, sportowej rywalizacji w atmosferze fair play. Mecze fazy eliminacyjnej „TAURON Energetyczny Junior Cup” odbędą się już w za kilka dni w trzech miastach: Krakowie (8 października), we Wrocławiu (9 października) oraz w Siemianowicach Śląskich (10 października).

- Organizujemy turnieje takie jak „TAURON Energetyczny Junior Cup”, aby promować sport oraz zaszczepić u najmłodszych ducha zdrowego współzawodnictwa, ale przede wszystkim świetnie się bawić. Zeszłoroczna edycja była wielkim sukcesem, więc nie było żadnych wątpliwości, że warto ten projekt rozwijać, wspierając tym samym lokalną społeczność, wspólnie świętując także w kontekście Święta Niepodległości - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.



Eliminacje obecnej edycji turnieju odbędą się w Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie, Hali Orbita we Wrocławiu i w Kompleksie Sportowym „Michał” w Siemianowicach Śląskich. Łącznie, weźmie w nich udział 100 ośmioosobowych drużyn z Małopolski, województwa śląskiego i dolnośląskiego. Każda z nich rozegra po cztery dziesięciominutowe mecze.

Do Wielkiego Finału, który odbędzie się 14 listopada w TAURON Arenie Kraków, wejdzie po 8 drużyn z każdego turnieju eliminacyjnego i tym samym powalczy o medale. Dodatkowo, to właśnie uczestnicy Wielkiego Finału wezmą udział w losowaniu nagrody głównej.

– Dla młodych sportowców z południa Polski ta inicjatywa to okazja nie tylko do rywalizacji ale i poznania się poza boiskiem. Szanujemy fakt, że zawodnicy i ich rodziny to nasi klienci oraz członkowie lokalnych społeczności, których jesteśmy częścią. Chcemy zatem z nimi współpracować także właśnie w sferze społecznej – podkreśla Filip Grzegorczyk.



Tegoroczne rozgrywki są jednocześnie kontynuacją rozpoczętej w zeszłym roku inicjatywy „100 drużyn na 100-lecie niepodległości Polski”, dzięki której spotkania młodych ludzi towarzyszyły obchodom Święta Niepodległości w południowej Polsce.

Dodatkowo, turniej odbywa się w ramach programu „TAURON wspiera młodych sportowców”, stworzonego na potrzeby wsparcia sportu młodzieżowego w wielu innych dyscyplinach m.in. piłki ręcznej i siatkówki. Zimą br. zwycięzcami pierwszej edycji turnieju zostały drużyny GLKS Rudawy (w roczniku 2009), KS Zakopane (rocznik 2010) oraz Zaborze Zabrze (rocznik 2011). Patronami turnieju są Minister Sportu i Turystyki, Minister Energii oraz wojewodowie województw Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego.

Dokąd pędzi mobilna rewolucja?

Jak nadać jej tempo i kierunek akceptowalny przez biznes jak i społeczeństwa? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy technologii, motoryzacji i logistyki spotykający się 9 i 10 października na Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 6 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie 150 mówców i ponad 5000 uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży decydenci i menedżerowie z Polski oraz z regionu CEE. Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem mobility, jak: Volkswagen Group Polska, Volkswagen Financial Services, Volvo Polska, Mercedes-Benz, Man, PKN ORLEN, Tauron, Mastercard, Olx, Grupa Azoty i ABB, a także Northvolt, Umicore, Ertico, Ampaire czy Urząd Dozoru Technicznego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Urząd Miasta Katowice. Impact mobility rEVolution'19 to wszystko co ważne i nowe m.in. w dziedzinie zeroemisyjnych napędów, samochodów w sieci, zielonej energii, nowych modeli biznesowych i rozwiązań dla smart city.

Strategicznymi partnerami medialnymi Impact mobility rEVolution’19 są: Wirtualna Polska, Money.pl, Forsal.pl, Dziennik Gazeta Prawna i Polskie Radio.