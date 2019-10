PHH wprowadzi markę hotelową Vb do Apartamentów Zgoda PHN-u w Warszawie



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Polski Holding Hotelowy (PHH) otworzy pierwszy w Polsce i Europie hotel pod marką Vb, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts, podała spółka. Pod tym szyldem Vb będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie. PHH będzie operatorem obiektu, natomiast właścicielem nieruchomości jest Polski Holding Nieruchomości (PHN).

"Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że marka Vb idealnie pasuje do Apartamentów Zgoda, zlokalizowanych w samym centrum Warszawy, kilka kroków od Pałacu Kultury i Nauki. Mamy duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych marek na rynek, jako pionierzy otwieraliśmy hotele pod markami: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, a także ostatnio - Moxy" - powiedział prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu, cytowany w komunikacie.

Vb to marka hoteli butikowych z segmentu upper-midscale i upscale. Koncentruje się na wygodzie, technologii i interakcjach społecznych. Położenie hotelu ma bardzo duże znaczenie dla gości, którym zależy na tym, aby być w samym centrum miasta, w pobliżu najistotniejszych centrów biznesowych i atrakcji turystycznych stolicy. Docelowo obiekt będzie dysponować 100 pokojami, podano także.

"Bardzo cieszymy się z pierwszego hotelu pod marką Vb w Polsce. PHH jest cennym i godnym zaufania partnerem, który z sukcesem wprowadzi nową butikową markę zaprojektowaną z myślą o rynkach upper-midscale i upscale. Nowy obiekt będzie pierwszym pod marką Vb, który zostanie otwarty w Europie, powiększając tym samym rosnące portfolio Best Western" - powiedziała dyrektor zarządzająca Best Western Hotels & Resorts na Finlandię, Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję Saija Kekkonen.

Właścicielem Apartamentów Zgoda jest PHN. Na podstawie porozumienia podpisanego 30 września br. PHN jako grupa kapitałowa, która posiada w swoim portfelu nieruchomości o przeznaczeniu hotelowym, powierza dzierżawę tego obiektu PHH, która posiada wieloletnie doświadczenie w hotelarstwie, wyjaśniono w materiale.

"Dążymy do optymalnego i efektywnego wykorzystania naszych zasobów. Nieruchomość położona w tak doskonałej lokalizacji - w samym centrum stolicy przy ul. Zgoda 6 - ma ogromny potencjał. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Polskim Holdingiem Hotelowym pozwoli na efektywne zagospodarowanie tej nieruchomości i przyczyni się do sukcesu tego projektu" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek.

PHH dokonało analizy rynku, której wynikiem jest wybór marki Vb i podpisanie umowy licencyjnej z Best Western Hotels & Resorts. Po stronie PHH będzie operacyjne prowadzenie obiektu oraz zarządzanie jego przychodami. Zadaniem PHN będzie wyremontowanie budynku, zapewnienie generalnego wykonawcy oraz firmy architektonicznej, zakończono w komunikacie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)