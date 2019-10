CFG z grupy PlayWay planuje premierę 'House Flipper City' na IV kw. 2020 r.



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) z grupy kapitałowej PlayWay planuje premierę gry "House Flipper City" (HFC) w IV kw. 2020 r. Studio opublikowało trailer swojej najnowszej produkcji, tworzonej w oparciu o mechaniki znane z jednego z największych hitów grupy - symulatora remontów House Flipper.

"Podstawowa wersja 'House Filipper City' ukaże się w wersji na PC. Nie wykluczamy jednak rozszerzenia możliwości jej użytkowania na inne platformy. Aktualnie w spółce tworzymy 14 projektów i sprawdzamy ich potencjał, 'HFC' to jeden z nich" - powiedział prezes CFG Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

"HFC" jest tworzony w oparciu o mechaniki znane z jednego z największych hitów grupy PlayWay - symulatora remontów - "House Flipper". Tytuł okazał się jednym z największych hitów wydawcy. Od dnia premiery sprzedanych zostało ponad milion kopii gry. Gracz wciela się w inwestora kupującego mieszkania, które wymagają remontu i nie jest świadomy, co znajduje się wewnątrz. Szeroki wachlarz funkcjonalności umożliwia wykonanie różnego rodzaju zadań związanych z realizacją prac remontowych i urządzeniem mieszkania, które następnie można sprzedać z zyskiem i w ten sposób zarobić pieniądze na kolejne inwestycje, wyjaśniono.

Nowa odsłona popularnej serii w wydaniu "House Flipper City" będzie utrzymana w podobnej konwencji, jednak fabuła produkcji zostanie osadzona na większym obszarze - w przestrzeni miejskiej. Taki zabieg ma na celu stworzenie szerszego spektrum możliwości i umożliwić dostęp do nowych czynności ze strony przeciętnego gracza, podano także.

"Grupa odbiorców 'House Flipper' jest bardzo szeroka, myślimy, że nie mniejsze zainteresowanie wygeneruje nowa propozycja - 'House Flipper City'. Staramy się o kody rabatowe na naszą produkcję dla wszystkich nabywców 'House Flipper'. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę konkretnej grupy odbiorców na nasz tytuł i zbudować społeczność użytkowników wokół gry" - powiedział Karbowski.

We wrześniu spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań. Na mocy porozumienia stron, CFG zadeklarowało jednorazową spłatę ok. 50% zadłużenia - tj. 3 mln zł. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 r., czytamy dalej.

"Chcemy, aby sytuacja w spółce była przejrzysta i zrozumiała zarówno dla inwestorów, jak i pozostałych uczestników rynku. Saldo dostępnych środków pieniężnych w CFG po spłacie pożyczki wynosi ok. 2,9 mln zł. Kwota ta w całości zabezpiecza finansowanie działalności operacyjnej, uwzględniając wszystkie bieżące oraz planowane projekty do końca 2021 r." - wyjaśnił Karbowski.

CreativeForge Games to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 r.

PlayWay, który w 2016 r. zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)