Prowadzący briefing wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że ciągu "najbliższych dni" zostanie otwarta droga ekspresowa S6 z Kołobrzegu do Koszalina, a w ciągu "najbliższych paru tygodni" zostanie rozstrzygnięty przetarg na pierwszy odcinek drogi S11, na który "rząd PiS zagwarantował finansowanie 1,5 mld zł".

"S11 to droga życia dla środkowego Pomorza, droga życia, która będzie łączyć z autostradą A2 i dalej na południe" - mówił szef rządu.

Morawiecki ocenił, że S11 "znakomicie poprawi perspektywy gospodarcze" środkowego Pomorza. "Mamy zapewnione finansowanie - to jest proces wieloletni - ale również na wszystkich poszczególnych etapach budowy drogi S11 rozpoczęły się pewne prace" - podkreślił.

Premier ocenił, że okolice środkowego Pomorza "przez wiele lat były terenami wykluczonymi komunikacyjnie i społecznie". "Tutaj na początku procesu transformacji niestety zapomniano o terenach poPGR-owskich, zapomniano o miastach i miasteczkach" - mówił szef rządu.

Pytany o kolejne plany rządu dotyczące inwestycji drogowych Morawiecki wymieniał dokończenie dróg ekspresowych S11, S3, S61, S8, S10. Podkreślał, że rząd chce rozbudowywać także sieć mniejszych dróg gminnych i powiatowych. Przypomniał, że jego gabinet zaplanował 36 mld zł na program w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

"Jestem przekonany, że w okresie najbliższych pięciu lat zobaczymy jeszcze więcej pozytywnych zmian w tym zakresie dzięki temu również, że wiele tych odcinków dróg jest w tak szybki sposób przygotowywanych" - mówił szef rządu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że w ciągu najbliższych dziesięciu dni zostanie otwartych ponad 130 km drogi ekspresowej, która - jak mówił - "powiększa ruszt komunikacyjny kraju". Dodał, że przygotowane są kolejne odcinki drogi S11 i S6.

Zwracając się do małych przedsiębiorstw Adamczyk powiedział, że te 36 mld zł na Fundusz Dróg Samorządowych, wsparte funduszami samorządowymi - w sumie ponad 50 mld zł w ciągu 10 lat będzie kierowane i dedykowane właśnie małym i średnim firmom. Daje to gwarancje, że mogą one planować swój rozwój - dodał.

Droga ekspresowa S11 o projektowanej łącznej długości ok. 550 km ma przebiegać między Koszalinem a Piekarami Śląskimi; przewidziana jest jako droga w całości dwujezdniowa. Natomiast trasa ekspresowa S6 ma mieć łącznie 330 km i biec od Szczecina przez Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Trójmiasto i Rusocin.

