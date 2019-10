Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Robyg zakontraktował 1 853 lokale netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku w I-III kw. 2019, podała spółka. Obecnie w ofercie spółki znajduje się 1 700 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 14 000 mieszkań.

"Osiągnięte po trzech kwartałach 2019 roku wyniki sprzedażowe na poziomie 1 853 lokali są zgodne z naszymi założeniami i dopasowane do harmonogramu realizacji inwestycji. W ciągu ostatniego roku mocno skoncentrowaliśmy się na rozwoju geograficznym, uruchamiając kolejne etapy projektu we Wrocławiu. Dzięki temu dywersyfikujemy ofertę i poszerzamy grono klientów. Warto podkreślić, że znacząca część naszej sprzedaży pochodzi z rekomendacji. W ostatnich miesiącach zwiększyliśmy liczbę lokali wprowadzanych do sprzedaży - dzięki czemu klienci mają więcej mieszkań do wyboru - w samym III kwartale było to około 630 jednostek. Wynika to również z zauważanego przez nas upłynnienia wydawania decyzji administracyjnych - co pozytywnie wpływa na cały cykl prowadzenia działalności deweloperskiej. Dotychczasowe wyniki sprzedażowe oraz potencjał budowlany grupy na wszystkich rynkach - przy wysokiej dywersyfikacji działalności - sprawiają, że zmierzamy do założonego na ten rok celu na poziomie 2 300 sprzedanych lokali" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2019 spółka miała w budowie 3 850 lokali w 3 miastach i zakontraktowała grunty za kwotę 140 mln zł - dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14 000 lokali. W analizowanym okresie Robyg wprowadził do sprzedaży 1 280 mieszkań, podano również.

Robyg w pierwszym półroczu 2019 rozszerzył obszar działań o Poznań, gdzie nabył działkę na Ostrowie Tumskim z potencjałem budowy 1 400 lokali, przypomniano.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali w 2018 r.

