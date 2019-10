"Polska ma jeden z najsilniejszych wzrostów na świecie, to są dane OECD. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego należymy do 22 najsilniejszych gospodarczo krajów świata" - powiedział premier podczas przemówienia. Dodał, że według Komisji Europejskiej należymy do grona najszybciej domykających lukę podatkową, oraz że jako pierwsi podjęliśmy głośno temat rajów podatkowych.

"Jednocześnie pokazujemy, że można odnosić sukcesy prowadząc rozbudowaną politykę społeczną. Przesunęliśmy 70-80 miliardów na cele społeczne i rozwojowe, a pozyskaliśmy je od mafii vatowskich i przestępców podatkowych - powiedział Morawiecki. Dodał, że nie tylko obyło się bez podnoszenia podatków, ale obniżono VAT poprzez matrycę vatowską dla grupy kilkudziesięciu produktów. Obniżono również CIT, dla przedsiębiorców zarabiających do 2mln euro, czyli 95 proc. ogółu, a także PIT dla 24 mln Polaków.

"Stabilne otoczenie makroekonomiczne i stabilny sektor finansów publicznych będzie gwarancją długoterminowego wzrostu gospodarczego" - powiedział premier. Dodał że miks polityk: gospodarczej, przemysłowej, finansowej, oraz społecznej, a także wydatki na innowacje i badania, doprowadzi do budowy państwa, które odniesie ogromny sukces na arenie międzynarodowej. "System instytucji wsparcia będzie promował polskie startupy i małe, i średnie przedsiębiorstwa, a cały system gospodarczy będzie dobrze służył polskim przedsiębiorcom i polskim pracownikom, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom" - zakończył premier.

