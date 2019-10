Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli m.in., że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji uchwalone będą ustawy lub przygotowane programy dot. małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i dojścia do równych dopłat dla rolników.

Biedroń został na wtorkowej konferencji w Kielcach poproszony o komentarz do tych obietnic polityków PiS.

"Proszę zobaczyć w Kielcach. To jest kolejna ściema. Ile nowych mieszkań oddano w ramach +Mieszkania plus?+ Ile odbudowano zamków w Świętokrzyskiem? Mieli nowe zamki odbudowywać. Ile powstało nowych mostów? Miały być nowe mosty Morawieckiego (Mateusza). Cały program był ogłoszony. Ile samochodów elektrycznych powstało? Zero. Szanowni państwo nie wierzcie w ściemę Prawa i Sprawiedliwości" – mówił do zebranych lider Wiosny. "To kolejna ściema, która ma doprowadzić do tego, że Kaczyński (Jarosław) wam obieca, a nie dowiezie tego" - dodał.

"(Nie dowiezie) żadnym samochodem elektrycznym, bo ich nie ma. Kolejne obietnice, że będą jakieś obwodnice itd., to tego nie będzie. Bo nie ma tych mostów, nie ma tej luks torpedy, autobusów, samochodów elektrycznych, +mieszkań plus+, nie ma tego" – podkreślił Biedroń. "Kaczyński próbuje was znów oszukać" - dodał.

"Nie dajcie się na to nabrać" – apelował. (PAP)

Autor: Janusz Majewski