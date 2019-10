Orlen Deutschland uruchomił pierwszą stację paliw w Bawarii



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Orlen Deutschland - niemiecka spółka z Grupy Orlen - uruchomił pierwszą stację paliw w Bawarii i tym samym jest już obecny we wszystkich niemieckich landach, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Otworzyliśmy pierwszą stację paliw w Bawarii! Oznacza to, że jesteśmy już obecni we wszystkich niemieckich landach. Za naszą zachodnią granicą posiadamy blisko 600 obiektów, co plasuje nas jako 7. sieć stacji paliw" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Dwa dni wcześniej, w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie prezes Orlen Deutschland Waldemar Bogusch zapowiadał, że w najbliższym czasie spółka uruchomi stację paliw w Monachium i będzie to pierwszy obiekt sieci zlokalizowany w Bawarii.

"Naszym strategicznym celem jest ekspansja w południowych Niemczech. Mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy tam szerzej obecni" - powiedział Bogusch.

Na koniec II kwartału 2019 r. Orlen Deutschland miał 6,5% udziału w niemieckim rynku detalicznym.

Orlen Deutschland z siedzibą w Elmshorn koło Hamburga działa na rynku niemieckim od 2003 roku i zarządza siecią ponad 580 stacji paliw, funkcjonujących pod marką star. Orlen poinformował niedawno, że w ciągu trzech lat wszystkie zagraniczne stacje koncernu zmienią logo na Orlen, a w pierwszym etapie wdrożony zostanie cobranding, polegający na uzupełnieniu oznakowania stacji o Grupę Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)