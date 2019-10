„Nie ma żadnych przeszkód, by Gazprom rozpoczął dostawy gazu dla ukraińskich konsumentów w każdej chwili. Jak tylko podpiszemy umowy o połączeniu sieci przesyłowych i wdrożymy europejskie normy funkcjonowania rynku gazu, Gazprom może przyjść na ten (ukraiński) rynek i dostarczać takie ilości, jakich tylko chcą odbiorcy” - oświadczył Kobolew.

„Powiem więcej: oni (tj. Gazprom - PAP) mogą robić to bardzo efektywnie, jeśli ich polityka cenowa będzie tańsza niż u dostawców europejskich” - podkreślił prezes Naftohazu, występując w środę na V Forum Gazowym w Kijowie.

Kobolew ocenił, że Gazprom nie realizuje obowiązujących umów z Naftohazem z przyczyn politycznych, co może się zmienić po podpisaniu nowych kontraktów.

„Nie zdziwię się, jeśli 1 stycznia zobaczymy Gazprom Export w roli dostawcy gazu dla dużych ukraińskich konsumentów, przedsiębiorstw w różnych gałęziach (gospodarki)” - powiedział.

Kobolew oświadczył także, że strona ukraińska nie widzi sensu w przedłużaniu obowiązującego dziś kontraktu na tranzyt gazu z Rosji przez ukraińskie sieci przesyłowe.

„Trudno mi wyobrazić sobie, dlaczego nowa firma (powołany niedawno Operator Gazowych Systemów Transportowych Ukrainy - PAP), dlaczego strona ukraińska miałaby być zainteresowana przedłużeniem starego kontraktu. Jeśli strona rosyjska mówi, że chce jakichś krótkich warunków, innych objętości, to logiczne, że i my zajmujemy stanowisko, że powinien być nowy kontrakt, zgodny z europejskim prawem i z nowym operatorem” - podkreślił szef Naftohazu.

28 października w Brukseli odbędą się kolejne trójstronne rozmowy między Rosją, Ukrainą i Komisją Europejską w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę od 2020 roku.

W zeszłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin dopuścił przedłużenie kontraktu z Ukrainą, uzależniając okres jego obowiązywania od wdrożenia przez Kijów regulacji unijnych.

"Będziemy gotowi do współpracy w ramach ustawodawstwa europejskiego i podpiszemy z Ukrainą kontrakt na tranzyt w ramach ustawodawstwa europejskiego, jeśli Ukraina zdoła je implementować do końca roku" - powiedział Putin. Dodał, że jeśli Ukraina nie zdoła wdrożyć przepisów, to Rosja podpisze z nią kontrakt na rok.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)