Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale spółki zależnej - Stopklatka do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r.

"Zarząd Kino Polska TV informuje, iż 10 października 2019 r. podjął decyzję o zamiarze nabycia do 100% akcji spółki zależnej - Stopklatka S.A., w celu złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na zniesienie dematerializacji akcji i wycofania akcji Stopklatka z obrotu na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza spółki w uchwale z 10 października 2019 r. wyraziła zgodę na nabycie przez emitenta akcji Stopklatka, podano także.

"Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r." - czytamy dalej.

"W ubiegłym roku zwiększyliśmy nasz udział w Stopklatce do blisko 98%. Zgoda naszej rady nadzorczej otwiera teraz drogę do wycofania akcji Stopklatki z notowań na NewConnect. Utrzymywanie Stopklatki na giełdzie nie ma już uzasadnienia, płynność akcji tej spółki jest niska, a jej potrzeby finansowe związane np. z inwestycjami nie wymagają obecności na rynku publicznym. Możemy zaspokajać je w ramach grupy kapitałowej Kino Polska TV. Szczegóły dotyczące wykupu ogłosimy niebawem" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w osobnym komunikacie.

Przedmiotem transakcji będzie 250 476 akcji stanowiących 2,24% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76% udziałów spółki.

W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)