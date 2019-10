We wtorek dwaj saperzy z 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic zginęli, a czterej zostali ranni w wyniku eksplozji niewybuchu, do której doszło w pobliżu Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie). Stan dwóch rannych żołnierzy określono jako ciężki.

Błaszczak w PR24 powiedział, że polska ziemia kryje wiele niewybuchów z czasów II wojny światowej. Powołał się tu na ubiegłoroczne statystyki interwencji patroli saperskich. "Było ponad 7 tys. zgłoszeń, a saperzy podjęli ponad 318 tys. niewybuchów" - poinformował szef MON. Dodał, że w Polsce funkcjonuje 39 patroli saperskich oraz dwa patrole, w których pracują też nurkowie.

Jak zapewnił Błaszczak, rodziny zmarłych żołnierzy zostały otoczone opieką - "mają pełne wsparcie - także finansowe, psychologiczne, opiekę duchownych" - dodał minister. Zaznaczył, że to wielka tragedia, wyraził również nadzieję, że żołnierze, którzy zostali ranni wrócą do zdrowia.

Błaszczak odniósł się również do zatwierdzonego w czwartek Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035. Plan ten zakłada wydatki na modernizację Wojska Polskiego w wysokości 534 mld zł. Według zapowiedzi szefa MON, w 2025 r. na nowy sprzęt dla wojska zostanie przekazane 24 mld zł, a w 2035 r. - 50 mld zł.

Jak powiedział szef MON - jest to perspektywa 15-letnia. Dodał, że w takiej perspektywie programowane są wydatki w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Rzeczywiście to jest najwięcej w historii; to jest dokładnie 534 mld zł." - podkreślił minister.

"Po pierwsze - postawiliśmy na nowoczesność, przejście do XXI w. Taką osią działań modernizacyjnych jest najnowocześniejszy na świecie samolot F35, który oznacza sieciocentryczność i interoperacyjność. To nie jest wyłącznie samolot, ale takie centrum dowodzenia, z którym zintegrowana będzie inna broń" - powiedział Błaszczak.

