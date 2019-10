Klabater zadebiutuje na NewConnect 15 października



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Klabater na NewConnect na 15 października, podała spółka. Do obrotu ma trafić 1 000 0000 akcji serii A, 4 620 000 akcji serii B oraz 1 250 000 akcji serii C.

"Debiut na NewConnect będzie dla nas zwieńczeniem długiej i ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w rozwoju spółki w ostatnich miesiącach. Zrealizowaliśmy do tej pory większość krótkookresowych celów, przed nami kolejne wyzwania, na które jesteśmy w pełni przygotowani. Już 23 października na platformach PC/Mac/Linux zadebiutuje 'Crossroads Inn', rozbudowany symulator tawerny fantasy naszego wewnętrznego studia produkcyjnego - Kraken Unleashed. Jesteśmy na finiszu tej produkcji. To niewątpliwie nasz najważniejszy tytuł w 2019 roku" - powiedział członek zarządu spółki Klabater Robert Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Plan rozwoju Klabatera zakłada jednoczesny rozwój w trzech głównych obszarach: wydawania gier, produkcji gier i usług dla deweloperów. Do końca 2020 roku spółka zakłada wydanie ok. 10-12 tytułów w modelu wydawniczym, przypomniano.

3 października Klabater informował, że chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym miesiącu.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o.

(ISBnews)